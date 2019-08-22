شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يضغط لتعيينه مدربًا لحراس مرمى المنتخب الوطنى فى الجهاز الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، دائرة المنافسة مع الثنائى طارق سليمان مدرب حراس الأهلى وأيمن حافظ مدرب حراس الزمالك على تدريب حراسة مرمى المنتخب الوطنى لكرة القدم مع المدير الفنى الوطنى الذى سيتولى المهمة خلال المرحلة المقبلة والمرشح له بقوة حسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الحضرى ضغط بقوة خلال الأيام الماضية للتواجد ضمن الجهاز الفنى، وأجرى اتصالا بهانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، حتى يرشحه للمنصب قبل أن تتولى اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى مهمة إدارة اتحاد الكرة والتى من المنتظر أن تعلن عن الجهاز الفنى خلال الأيام المقبلة.

كما دخل أحمد حسن مدير الكرة السابق بنادى بيراميدز ضمن المرشحين لمنصب المدرب العام مع الثنائى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب والمرشح أيضا لمنصب المدرب العام بالنادى الأهلى مع المدرب الأجنبى، بالإضافة إلى طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق، كانت اللجنة المؤقتة برئاسة الجناينى قد وضعت عددا من المعايير الفنية والشخصية فى اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب، على رأسها أن يكون سبق له حصد بطولات ويمتلك خبرة إفريقية فى التعامل مع المنتخبات الإفريقية، فضلا عن قدرته الشخصية على احتواء اللاعبين ولا يترك الأمور لمدير الفريق حتى لا تتكرر الأزمات التى شهدتها معسكرات المنتخب الوطنى فى الفترة الماضية سواء خلال مونديال 2018 أو أثناء بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.