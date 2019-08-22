شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال.. المدرب الهادئ صاحب الأداء الأنيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يختلف اثنان على القدرات الفنية المميزة لإيهاب جلال، المدير الفنى الحالى لفريق المصرى البورسعيدى، والذى يثبت يومًا بعد يوم أنه صاحب مدرسة رفيعة المستوى فى عالم التدريب.

إيهاب جلال صاحب الـ 52 عامًا، والذى أبدع وأمتع فى قيادة خط وسط الإسماعيلى والمصرى خلال فترة التسعينات ومطلع الألفية الحالية، تفوق على نفسه خلال مشواره التدريبى، حيث صعد سلم النجومية خطوة بخطوة، فبدأ الرحلة مع عدة أندية مغمورة بدورى القسم الثانى مثل كهرباء الإسماعيلية وكفر الشيخ والحمام، قبل أن يثبت حضوره الأول فى الممتاز مع تليفونات بنى سويف فى موسم 2013-2014.

وبلغت فترة توليه القيادة الفنية لمصر للمقاصة أوج توهجه، حيث قاد الفريق الفيومى خلال 3 مواسم مميزة، استطاع خلالها تحقيق وصافة الدورى موسم 2016-2017 والدخول فى منافسة شرسة مع الأهلى على لقب الدورى فى أكبر إنجاز تحقق فى تاريخ النادى الفيومى.

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وبعد رحيله عن مصر للمقاصة اعتراضًا على بيع عدد كبير من نجوم الفريق، شغل جلال منصب المدير الفنى لفريق إنبى خلال فترة وجيزة انتهت بإعلان الزمالك التعاقد معه فى أهم خطوة تدريبة لجلال، إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهى السفن، فانتهت مغامرة جلال داخل أسوار ميت عقبة عقب 4 شهور فقط من توليه المهمة لتراجع النتائج.

وخاض إيهاب جلال تجربة مميزة خارج حدود مصر هذه المرة مع فريق أهلى طرابلس الليبى فى الموسم الماضى، قبل أن يبرم النادى المصرى البورسعيدى تعاقدًا معه فى منتصف الموسم الماضى، ليبدأ جلال فى عزف سيمفونية فنية جديدة فى رحلته التدريبة مع أبناء بورسعيد ويقود الفريق للمركز الرابع عن جدارة.

ويتميز نجم الإسماعيلى والمصرى السابق بالهدوء خلال سير المباريات وبالأخلاق الرفيعة داخل وخارج الملعب، فضلًا عن إمكانياته الفنية التى تظهر بشكل دائم مع الأندية التى يقودها فنيًا، والتى تقدم وجبات كروية دسمة تمتع وتسعد عشاق المستديرة، بفضل ذكائه ومرونته التكتيكية، وعشقه للكرة الجميلة الشبيهة بـ«تيكا تاكا» الإسبانية وبناء الهجمة من الخلف بشكل أكثر من رائع. جلال يخوض مغامرة جديدة فى الموسم الكروى المقبل مع فريق المصرى البورسعيدى، حيث بدأ فى جمع أوراقه والبحث فى دفتر أحواله الفنية من أجل تقديم موسم استثنائى مع الفريق البورسعيدى ومواصلة التألق من خارج الخطوط.

وخاض نجم الدراويش السابق 179 مباراة خلال مسيرته التدريبية تمكن من تحقيق الانتصار خلالها فى 84 مناسبة والتعادل فى 48 بينما خسر فى 47 مباراة. بعض الأرقام الأخرى تظهر تفوقًا كبيرًا لإيهاب جلال على العديد من المدربين العمالقة فى الكرة المصرية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر نال جلال خسارة وحيدة فى مواجهة القدير حسام حسن من بين 10 مواجهات وحسم خلالها الانتصار فى 6 مناسبات، كذلك تنصفه الأرقام فى مواجهة عماد النحاس فلم يتفوق عليه الأخير فى أى مرة من المرات الست التى تقابلا خلالها وجهًا لوجه، كذلك الأمر فى مواجهة كل من طارق العشرى وحلمى طولان وطارق يحيى وعلاء عبدالعال ومختار مختار.