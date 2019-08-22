أول تعليق من برانكو بعد تعادل الأهلي مع العدالة

الخميس 22 أغسطس 2019

وجه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي اعتذاره للجماهير بعد التعادل أمام العدالة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ووفقا لموقع "سعودي" السعودي ان عبر برانكو في المؤتمر الصحفي عن حزنه بعدم قدرة فريقه على الانتصار، موجهاً اعتذاره للجماهير.

ولفت مدرب الأهلي إلى أن مشوار المسابقة لا يزال طويلاً وسيكون أمامه الوقت لتصحيح الأخطاء.