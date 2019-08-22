ريبيري: لم آت إلى إيطاليا لمنافسة رونالدو
الخميس 22 أغسطس 2019
عبر الفرنسي فرانك ريبيري عن حماسه الشديد لبدء مشواره مع فيورنتينا الإيطالي، وذلك بعد إتمام التعاقد معه، أمس الأربعاء، في صفقة انتقال حر. وخلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، نفى ريبيري تفكيره في التنافس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، قائلًا "لم آت إلى هنا لمنافسته، بل أريد مساعدة فيورنتينا". وأضاف "أشعر بثقة بالغة من مسؤولي النادي، لهذا أنا سعيد للغاية، فلورينسا مدينة رائعة، جئت إلى الكالتشيو لأنه دوري كبير، وكرة القدم حياتي". وأشار صاحب الـ 36 عامًا إلى رفضه المطلق اللعب في الصين أو قطر، مضيفًا "أردت البقاء في أوروبا، وكنت محظوظًا بما يكفي لتلقي عرض من فريق مثل فيورنتينا".
وكان ريبيري قد رحل عن نادي بايرن ميونخ الألماني فور انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، لينهي رحلة دامت 12 عامًا داخل ملعب أليانز أرينا.
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