بالفيديو| أهداف مباراة أهلي جدة والعدالة 1-1

الخميس 22 أغسطس 2019 أهدر الأهلي نقطتين ثمينتين في بداية مسيرته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه العدالة اليوم الخميس في المرحلة الأولى للمسابقة.

وظهر الأهلي بشكل باهت للغاية على مدار شوطي المباراة، مما أصاب محبيه بالإحباط من البداية المخيبة له في البطولة، التي يسعى لاستعادة لقبها الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، لاسيما وأن منافسه أحد الوافدين الجدد للمسابقة. Advertisements

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