ليفربول يجدد عقد تشامبرلين رسميًا

الخميس 22 أغسطس 2019
تشامبرلين
قام نادي ليفربول بالعلان عن تجديد عقد نجمه الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، اليوم الخميس.
وتبعا لما نشره للموقع الرسمي للريدز، فإن تشامبرلين وقع على عقد جديد يمتد حتى صيف 2023، مما ينهي كل الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن رحيله.
وقال تشامبرلين: "اللعب في ليفربول مكانة من الصعب الحصول عليها".
وتابع: "الشيء الذي أحترمه كثيرًا في النادي أن الجماهير ترغب دائمًا في الحصول على نتائج جيدة، ولكن في نفس الوقت إذا قدمت لهم كل ما لديك، فإنهم يحترمون ذلك".
وانهى: "أعتقد كلاعب كرة أن أقل ما يمكن فعله هو احترام مشجعي النادي الذي تلعب معه، وأن تقوم بمنحهم كل ما بوسعك لا سيما إذا حصلت على دعمهم".
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