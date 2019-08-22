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الأهلي يسقط أمام العدالة بالتعادل

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

سقط الأهلي في فخ التعادل أمام الصاعد حديثا العدالة بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة.

ولم تظهر المواجهة بالشكل المأمول لاسيما من صاحب الأرض الذي بدا عليه التأثر بالخروج الآسيوي، فيما حقق العدالة نقطة ثمينة في أول ظهور له في دوري المحترفين.

تقدم الأهلي أولا عن طريق دانييل أليكستش، فيما عادل النتيجة للضيف سيسي قبل نهاية المواجهة بدقيقتين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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