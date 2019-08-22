شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسقط أمام العدالة بالتعادل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)سقط الأهلي في فخ التعادل أمام الصاعد حديثا العدالة بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ولم تظهر المواجهة بالشكل المأمول لاسيما من صاحب الأرض الذي بدا عليه التأثر بالخروج الآسيوي، فيما حقق العدالة نقطة ثمينة في أول ظهور له في دوري المحترفين.
تقدم الأهلي أولا عن طريق دانييل أليكستش، فيما عادل النتيجة للضيف سيسي قبل نهاية المواجهة بدقيقتين.
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