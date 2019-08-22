شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية لحامل اللقب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)استهل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه بالفوز بهدفين دون رد على ضيفه ضمك، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل النصر هدفيه خلال الشوط الأول من عمر المباراة، عن طريق البرازيلي جوليانو في الدقيقة 24، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45.
ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد ضمك الصاعد حديثا للمسابقة بدون رصيد.
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