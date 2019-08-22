شكرا لقرائتكم الأهلي المصري لتخطي كبوة الكأس على حساب "أطلع برة" السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 10 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 14:37

يلتقي الأهلي المصري مع "أطلع برة" بطل جنوب السودان غدا (الجمعة)، على ملعب برج العرب في الاسكندرية فى إياب الدور التمهيدي "الـ 64" لبطولة دورى أبطال افريقيا لكرة القدم، علما أن مباراة الذهاب على الملعب ذاته انتهت بفوز الفريق"الأحمر" بأربعة أهداف من دون مقابل ، وأقيمت المباراتان في مصر بموافقة الفريق السوداني .



وقرر المدير الفني الموقت للأهلي محمد يوسف إعفاء الجناح الأيسر التونسي علي معلول من خوض مواجهة الغد لمنحه راحة كافية بعد عودته إلى القاهرة عقب إجازة في تونس مع أسرته ، ويأمل يوسف استعادة اللاعبين الثقة بعد الهزيمة أمام بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر، وقد يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء بالظهور في التشكيل الأساسي بعد معاناتهم من الجلوس على مقاعد البدلاء إبان إشراف المدرب المقال الأوروغوياتي مارتن لاسارتي.

من جانب آخر، رفض رئيس الزمالك مرتضى منصور رحيل صانع الألعاب طارق حامد والمدافع محمود علاء والجناح الأيسر عبد الله جمعة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووعدهم بتعديل عقودهم، وشدد على أنهم من ركائز التشكيل الأساسي.

من جهة أخرى ، غادرت بعثة فريق بيراميدز اليوم الخميس إلى مدينة برازافيل لمواجهة فريق النجم الكونغولى الأحد القادم في إياب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفديرالية الإفريقية. وكان الفريق المصري فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة ( 4- صفر).