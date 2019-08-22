شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل هدفي الإنتاج الحربي مامادو انياس وعلاء سلامة.
وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.
قدم فريق سيراميكا كليوباترا مباراة قوية، في الشقين الدفاعي والهجومي، وأكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق أن اللاعبين استفادوا من هذه الودية التي أتت بثمارها.
وكان سيراميكا كليوباترا خاض مباراة ودية في وقت سابق أمام فريق انبي على ملعب بتروسبورت، انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد عن طريق الظهير الأيسر محمد جمال.
ويكثف الجهاز الفني للفريق عدد المباريات الودية التي يخوضها في تلك الفترة، وذلك للوصول إلى قمة الانسجام بين اللاعبين، لا سيما وأن الفريق أبرم عدد من الصفقات المميزة هذا الموسم.
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