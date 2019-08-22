شكرا لقرائتكم اجوجو يحصل على مستحقاته المالية من الزمالك بشكل نهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل اجوجو نجم الزمالك السابق والمنتخب الغانى على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى بشكل نهائى.

وتوفى جونيور اجوجو اليوم متأثرا بمرضه الذى استمر لسنوات ببلده غانا بعدما كان واحدا من أشهر اللاعبين فى القارة الافريقية.

وتوفى اجوجو فى سن الأربعين حيث نعته كل الأندية التى لعب لها قبل سنوات.

وأكد خالد الغندور نجم القلعة البيضاء سابقاً ومقدم برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن مستحقات اللاعب الغانى جونيور اجوج سيحصل عليها بالكامل على عكس التصريحات التى أطلقها هانى زادة عضو مجلس ادارة النادى التى أكد خلالها عدم أحقية أهل اللاعب وورثته فى الحصول على أى مستحقات لعدم وجود ما يضمن لهم من قوانيين بالمحكمة الرياضية الدولية الحصول على اموال اللاعب لدى النادى.

وقال الغندور عن اجوجو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن قرار نادى الزمالك جاء بهدف انسانى للاعب وأسرته دون النظر لأى موقف قانونى.

حرص نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، على تقديم النغي لنجمه الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق السابق عن عالمنا اليوم الخميس، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

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ورحل أجوجو عالمنا عن عمر يناهز 40 عاماً بعد رحلة مع المرض، حيث عانى من إصابة بلجطة دماغية فى يناير 2015 بعد اعتزاله كرة القدم بعامين، سجل 12 هدفاً برفقة منتخب غانا خلال 27 مشاركة فى الفترة من 4 أكتوبر 2006 إلى 20 يونيو 2009، وكانت آخر مشاركاته الدولية مع المنتخب الغانى لمدة 5 دقائق أمام السودان.

وانضم أجوجو لنادى الزمالك فى صيف 2008 ولكنه رحل عن الفريق فى مايو من العام التالى، ولعب مع الفريق الأبيض 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وسجل هدفا فى الأهلى بمباراة 2 / 2 التى أقيمت يوم 14 سبتمبر فى دورى أبطال أفريقيا، وتقدم فلافيو للأهلى وتعادل جمال حمزة للزمالك ثم أضاف أجوجو الهدف الثانى وتعادل أبو تريكة للأهلى.

أكد هانى زاده، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه فى حالة تبقي مستحقات للغاني جونيور اجوجو، لدي القلعة البيضاء، تعتبر منتهية بعد رحيله اليوم الخميس أثر جلطة دماغية .

وقال "زاده" فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه تولى ملف قضية أجوجو لسنوات داخل القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه لا يوجد فى قوانين المحكمة الرياضية الدولية إن المستحقات المالية للاعبين يتم توريثها، فالمستحقات التى يحصل عليها لاعب كرة القدم يحصل عليها بشكل شخصى لأنها تكون تعويضًا لشخصه عن فترة لعب فيها ولم يحصل على مستحقاته، ولو رحل اللاعب انتهت القضية.

وأوضح "زاده" إنه ترك ملف اللاعب الغاني منذ فترة، وقام مجلس إدارة النادى بجدولة مستحقاته والتصالح معه خلال الفترة الماضية، ولكنه لو تبقى على النادى أي شئ لا يحق للورثة الحصول عليها وفقا لقوانين المحكمة الرياضية.