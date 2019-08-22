شكرا لقرائتكم تأهل منتخب كرة السلة رجال وسيدات للدور الثاني في دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب كرة السلة 3x3 رجال وسيدات للدور الثاني في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في مدينة الرابط المغربية.

تأهل منتخب الرجال أول المجموعة بعد الفوز اليوم في ثلاث مباريات على كلا من مدغشقر بنتيجة 22-18 ثم الفوز على كينيا بنتيجة 21-16 ، ثم الفوز على غينيا الإستوائية بنتيجة 21-7.

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وكان منتخب الرجال فاز أمس على المغرب بنتيجة 19-15.

بينما تأهل منتخب السيدات كثاني المجموعة بعدما خسر اليوم من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 18-15 ، حيث فاز أمس على غينيا الإستوائية بنتيجة 17-4.

يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير ، بينما يمثل منتخب السيدات فرح عمرو وندى جاسر رياض ورنا محمود ومرام أحمد ويقود منتخب السيدات المدير الفني هيثم صفا.