شكرا لقرائتكم وادى دجلة يفوز بسباعية على الصليبخات الكويتي وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق، فوزًا كبيرًا على فريق الصليبخات الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهم اليوم، وذلك استعدادًا للدورى .
وأحرز أهداف فريق وادى دجلة كلًا من: مروان حمدي هدفين ، احمد عاطف هدفين و محمد هلال و محمد رضا و رجب عمران هدف لكل لاعب .
بينما احرز هدف الصليبخات الكويتي اللاعب يوسف النشيط .
كانت هذه تفاصيل خبر وادى دجلة يفوز بسباعية على الصليبخات الكويتي وديًا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.