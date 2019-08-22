شكرا لقرائتكم وادى دجلة يفوز بسباعية على الصليبخات الكويتي وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق، فوزًا كبيرًا على فريق الصليبخات الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهم اليوم، وذلك استعدادًا للدورى .

وأحرز أهداف فريق وادى دجلة كلًا من: مروان حمدي هدفين ، احمد عاطف هدفين و محمد هلال و محمد رضا و رجب عمران هدف لكل لاعب .

بينما احرز هدف الصليبخات الكويتي اللاعب يوسف النشيط .