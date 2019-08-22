شكرا لقرائتكم تعرف على موعد ظهور محمد محمود فى تشكيل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر بشكل نهائى موعد عودة محمد محمود لاعب وسط الأهلى إلى المشاركة فى المباريات الرسمية مع الأهلى بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب الموسم الماضى بقطع فى الرابط الصليبي.

ويعود محمد محمود لتشكيلة الأهلى فى أول مباريات الفريق بالدورى المصرى والمقرر انطلاقه 19 سبتمبر المقبل.

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ولن يشارك اللاعب فى مباراة السوبر المصرى مع الزمالك، أو مباريات الفريق بدورى أبطال أفريقيا لمدة تقترب من شهر بسبب حاجته للتأهيل .

وعاد محمود لتدريبات الأهلى بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مباراة سموحة خلال شهر يناير الماضى بعد قدومه للأهلى بأيام قليلة قادما من دجلة.

وانضم محمد محمود لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من وادى دجلة ومباراة سموحة كانت الثانية له مع الفريق الأحمر بعدما شارك لدقائق ضد بيراميدز، لكن الإصابة أوقفت مسيرته مع الأهلى قبل أن تبدأ.