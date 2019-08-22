شكرا لقرائتكم منتخب الفروسية يحصد الفضية فى منافسات الفرق بدورة الألعاب الافريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب الفروسية المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق التي أقيمت اليوم على ملعب دار السلام للفروسية في مدينة الرباط. جاء في المركز الأول منتخب المغرب ومصر الثاني والجزائر الثالث. Advertisements مثل مصر اليوم الفرسان محمد طاهر زيادة وعبدالقادر سعيد ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار. حضر المنافسات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الفروسية واللواء طارق الغواص نائب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس البعثة والدكتور محمد الشربيني المدير الفني والمهندس الباسل عبدالله رئيس البعثة والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة.

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