شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن موعد وأماكن بيع تذاكر لقاء الزمالك أمام ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، طرح تذاكر مواجهة ديكاداها الصومالى، بداية من التاسعة من صباح الغد، وذلك استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان بعد غد السبت، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى مباراة ستشهد حضور 10 آلاف مُشجع، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد.
وكشف مرتضى منصور إن تذاكر مواجهة ديكاداها الصومالى ستطرح فى تمام التاسعة من صباح الجمعة إلى التاسعة مساءً فى ممر الملك فاروق بمقر النادى الأبيض وكذلك فى نادى سموحة بالإسكندرية على مدار يوم الجمعة وصباح يوم السبت الذى سيتم إقامة خلاله المباراة فى الثامنة مساءً بالإسكندرية.
وتُعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها، هى الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض الذى تولى المهمة الفنية للفريق خلفاً لطارق يحيى الذى قاد لقاء الذهاب.
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