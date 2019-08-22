شكرا لقرائتكم هداية ملاك تحصد ذهبية التايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت البطلة الأولمبية المصرية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو. Advertisements وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت ٦٧ كجم، بنتيجة ٢٠-٠، لتحصد الذهب. وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية بسبب تصنيفها المتقدم، وشقت طريقها حتى النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.

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