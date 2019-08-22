ميسون طلبة تحصد ذهبية التايكوندو في دورة الالعاب الافريقية في المغرب...

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جدة - عمرو شويل توجت البطلة المصرية ميسون طلبة بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو بإطار دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وفازت ميسون طلبة بذهبية وزن تحت ٧٣ كجم على منافستها التونسية أماني ليوني، لتضيف بطلة التايكوندو ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية في الألعاب الإفريقية. وجاءت المباراة قوية على الصالة المغطاة بمركب مولاي عبد الله بمدينة الرباط حيث انتهت بنتيجة ٧-٣ لصالح بطلة مصر. واكتفى البطل المصري معاذ عزت بحصد الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب . Advertisements وخسر اللاعب المصري في نهائي وزن تحت ٥٤ كجم أمام بطل تونس محمد خليل بنتيجة ٤٧-١٠ لصالح بطل تونس ليتوج بطل تونس بالذهبية. وقدم معاذ عزت بطولة قوية ونجح في العبور ببراعة إلى النهائي حيث عانى من خلع في الكتف وتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور حسن كمال وعالج اللاعب ليخوض النهائي مصابا.

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