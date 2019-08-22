شكرا لقرائتكم محمود حسن يجرى عملية الرباط الصليبى والإدارة تطمئن على اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري محمود حسن ، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك ، والذى تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم ، اليوم الخميس ، عملية اصلاح الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي تحت إشراف البروفسيور دكتور ماير في المانيا ، وتواجد مع اللاعب دكتور محمد عيد الطبيب بالفريق الأول .

من جانبه أجري أمير مرتضي منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي ، اتصالا هاتفيا باللاعب محمود حسن للاطمئنان عليه بعد إجرائه العملية الجراحية ، متمنيا له الشفاء والعودة الى الملاعب .

وأكد المشرف العام ، أن قرار مجلس الادارة برئاسة المستشار مرتضي منصور ، بإجراء العملية الجراحية للاعب في المانيا ، يأتي في إطار سياسية النادي في الاهتمام بعلاج اللاعبين المصابين على أعلي مستوي بداية من قطاع الناشئين بالنادي وحتى الفريق الأول ، خاصة وأن اللاعب محمود حسن من مواليد 1997 بقطاع الناشئين .

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ووجه اللاعب محمود حسن ، الشكر للمستشار مرتضي منصور ، ومجلس الادارة ، وأمير مرتضي منصور على الاهتمام بحالته الصحية والموافقة على سفره لاجراء العملية الجراحية في المانيا ، كما شكر الجهاز الطبي بالنادي ، برئاسة الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي .

وكان مجلس ادارة الزمالك ، قد اتخذ قرار بضرورة علاج اللاعب في الخارج ، وذك بعد اصابته اثناء معسكر اعداد الفريق الاول بالسادس من اكتوبر نهاية شهر يونيو الماضي