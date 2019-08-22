شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف لـ"الخليج 365" سر رحيله عن الزمالك: بحاول دايما أعمل الصح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى، المدير الفنى السابق للزمالك، عن أسباب رفضه الاستمرار بالجهاز الفنى الجديد للفريق الأبيض.

وأكد طارق يحيى لـ"الخليج 365"، أنه استهدف الحفاظ على استقرار الفريق، من خلال الرحيل، حيث إن ميتشو المدير الفنى الجديد قد ينتابه القلق حياله، عندما يعلم أنه كان مديرا فنيا للفريق قبل مجيئه.

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وأشار المدير الفنى السابق للفريق الأبيض، إلى أن من يعمل مديرا فنيا يصعب عليه العودة مرة أخرى للعمل فى منصب الرجل الثانى، مبيدا حرصه على منح الفرصة لما هو أجدر منه بهذا المنصب.

وأتم طارق يحيى تصريحاته: "أنا أحب النادى وبالنسبة لى هو بيتى وأخدمه فى أى وقت ومن أى مكان وأرى أن استقرار الفريق والحالة الفنية أهم من وجودى، وأحاول أن أعمل الصح دائما".