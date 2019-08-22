شكرا لقرائتكم عضو مجلس إدارة طهطا يستعرض استعدادات الفريق للتأهل إلى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادى طهطا، أن الفريق الطهطاوى بقياده المدير الفني بركات إبراهيم يقوم بسلسلة لقاءات ودية في استعداد الفريق للموسم القادم من دوري الممتاز ب حيث يستضيف ملعب طهطا السبت القادم ثانى اللقاءات الودية مع نادى أبو تيج ثم يليه منتصف الأسبوع اللقاء الثالث مع نادى أسمنت أسيوط.

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وأضاف جمعة أن اللقاء الأول انتهى بالتعادل السلبى مع نادى المراغة على ملعب الأول (طهطا).

وأوضح جمعة أن مجلس الإدارة بالكامل برئاسة الدكتور عادل حلمي يبذل قصارى جهده في تقديم الدعم المادى والمعنوي للفريق من أجل الدخول بقوة فى الدوري والقدرة على المنافسة وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.