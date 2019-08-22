شكرا لقرائتكم إصابة حمدالله بالتواء في مفصل القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، مساء يوم الخميس، عن إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتواء في مفصل القدم، دون تحديد مدة غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال النصر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

وجاءت إصابة حمدالله خلال المباراة التي كسبها النصر أمام ضمك بنتيجة 2-0، ولم يكمل المهاجم المغربي الشوط الثاني بسبب الإصابة، علما بأنه أحرز هدف فريقه الثاني.

كما أعلن النصر عن حدوث ارتفاع بسيط في درجة حراره اللاعب سلطان الغنام، بعد خضوعه للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات الرياض.