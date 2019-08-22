شكرا لقرائتكم الهلال يبدأ مشواره أمام أبها.. واتحاد جدة يواجه الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح الهلال مشواره في النسخة الجديدة للدوري، حينما يستضيف نظيره أبها الصاعد حديثاً على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض يوم الجمعة، في حين يبحث اتحاد جدة عن محو اخفاق الموسم الماضي حينما يواجه ضيفه الرائد، ويلتقي التعاون أمام ضيفه الحزم، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبدأ الهلال وصيف بطل الموسم الماضي مشواره حينما يستضيف أبها الوافد الجديد، ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على حساب أهلي جدة، ودعّم الهلال صفوفه بصفقتين محليتين منتصف هذا الاسبوع بتعاقده مع المهاجم صالح الشهري والمدافع أمير كردي.

وفي المقابل يتطلع أبها للخروج على الأقل بنقطةٍ ايجابية من أرض الهلال حيث أن التعادل يعتبر مكسب للفريق العائد مجدداً لدوري المحترفين السعودي.

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لقاء الموسم الماضي بين الاتحاد والرائد

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يسعى اتحاد جدة لتقديم موسمٍ مغاير عن ماقدمه في الموسم الماضي حينما يفتتح مشواره بمواجهة ضيفه الرائد، وعانى الاتحاد كثيراً الموسم الماضي بعد أن كان يصارع على الهبوط حتى الجولتين الاخيرتين والتي ابتعد من خلالها عن الخطر، ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا الذي ساهم في ابعاد الفريق عن الهبوط بالاضافة الى أنه نجح في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا عقب تخطيه ذوب آهن الإيراني ذهاباً واياباً.

وفي المقابل يبحث الرائد عن تقديم مستوى يواصل به ذات المستوى الذي قدمه الموسم الماضي حينما احتل المركز الثامن، وأنهى الرائد ملف لاعبيه الأجانب بالتعاقد مع المدافع الكولومبي إزيكيل بالوميك ومواطنه ماركو بيريز والكاميروني أرناود دجوم والمغربي محمد فوزير ومواطنه جلال الداودي والسوري جهاد الحسين لينضما الى الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

مواجهة سابقة بين الحزم والتعاون

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يخوض التعاون اختباراً صعباً حينما يستضيف جاره الحزم، ويأمل التعاون بمواصلة مستواه المميز الذي قدمه الموسم الماضي حينما توج بطلاً لكأس الملك بالاضافة الى احتلاله المركز الثالث في الدوري.

وفي المقابل يتطلع الحزم لتعديل أخطاء الموسم الماضي ومحاولة خطف النقاط للابتعاد عن شبح الهبوط الذي حاصره الموسم الماضي، وكان الحزم قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى بعد أن خاض ملحق الهبوط والصعود والذي تمكن من خلاله من البقاء عقب فوزه على الخليج بفارق الأهداف حيث فاز في القصيم 1-صفر، وخسر في سيهات 2-1.