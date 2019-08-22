شكرا لقرائتكم شامبرلين يمدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أليكس أوكسلايد شامبرلين لاعب وسط ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، أنه يأمل في تعويض الوقت الضائع في مسيرته، وذلك بعد توقيعه على عقد جديد مع أبطال أوروبا حتى عام 2023.

وغاب صاحب الــ26 عاماً عن أغلب مباريات فريقه الموسم الماضي، بعد إصابته في الركبة، لكنه عاد للمشاركة مع الفريق في بداية الموسم الجاري.

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وقال شامبرلين في تصريحات لموقع ناديه الرسمي : أعتقد أنها فرصة لكي أدير ظهري لما حدث العام الماضي، وأن أعوض ما فاتني وأمل أن أقدم بعض العروض الجيدة هذا الموسم، لتعويض غيابي العام الماضي.

وعبر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بأخبار تجديد عقد اللاعب، مؤكداً ثقته في أن شامبرلين سيثبت قيمته، وأضاف: الأن هو لم يعد مصاباً، أنه جاهز ويستطيع أن يبدأ ويظهر مرة أخرى كيف هي إمكانياته.

وتابع كلوب: لكنه لا زال هناك عمل شاق في ذلك الطريق، ربما لا تسير الأمور بما يأمل في بعض الأوقات، وهناك أوقات يحتاج فيها أن يكون صبوراً، وأوقات سيكون فيها غاضباً على نحو مبرر ، لكنني مقتنع بأن كل شيء سيكون على مايرام .