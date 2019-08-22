الموجز أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة الفريق لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الجمعة ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي وعلي لطفي خط الدفاع محمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف. Advertisements خط الوسط حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور الهجوم صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي. وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي للأهلي أمام بطل جنوب السودان "إطلع برة" في إياب الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.