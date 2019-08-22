عاجل| استخدام الـ fan id لدخول الجماهير في مباريات الدوري المصري للموسم الجديد

أحمد أبوعقيل

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تقرر دخول الجماهير للمباريات فى الموسم الجديد عن طريق الـfan id و تطبيق السيناريو المستخدم فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المنقضى.

وموقع تذكرتي هو أيقونة جديدة تنضم لمؤسسة إعلام المصريين والتي تسعى لإكمال مسيرة التطوير الشاملة التي تخص المواطن المصري والعربي، والتي بدأت من خلال تطبيق "ووتش إت" والمختص بمشاهدة جميع المسلسلات التي تعرض على القنوات التابعة للمجموعة.

تابع سويلم لـ " اليوم السابع" سيتم عقد إجتماع خلال الأيام المقبلة مع مسئولو شركة تذكرتي من أجل تطبيق النظام فى الدورى الجديد بإستخراج fan id لكل مشجع إلى جانب المدربين و اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.

شهدت البطولة الأفريقية التى استضافتها مصر حضور جماهيرى كثيف، لفت الأنظار الى الملاعب المصرية ، ومدى الحالة الامنية و السهولة التى صاحبت عملية دخول الجماهير الى المدرجات نتيجة استخدام الـfan id عن طريق شركة تذكرتي .

أضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن تجربة تذكرتي أثبتت نجاح ساحق فى تنظيم دخول الجماهير للمباريات إلى جانب الإنهاء على السوق السوداء لبيع التذاكر و سيتم عقد أكثر من إجتماع مع الجهات المسئولة لتطبيق نظام تذكرتي.

وبعد انتهاء فعاليات البطولة ، ارتفعت الأصوات مطالبة بعودة الجماهير للدوري المصري بعد الصورة الحضارية التي ظهرت بها الجماهير خلال البطولة.

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وقال جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر والزمالك السابق أن تطبيق نظام تذكرتى أفضل اليه لعودة الجماهير الذى ساهم فى عودة الأسرة المصرية للإستاد .

و شدد عبد الحميد على ضرورة استمرار هذه التجربة و تفعيلها فى مباريات الدورى ، مطالبا تنفيذها حتى فى حالة البدء بحضور 10 آلاف مشجع قابلة للزيادة .

وفي تصريحات سابقة قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن نجاح الشكل التنظيمي للجماهير في مدرجات ستاد القاهرة، أمس، في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية، مقدمة لعودة الجماهير للمدرجات في جميع المباريات.

وأكد صبحي، أن الرياضة أسرع وسيلة تعطي صورة إيجابية للعالم عن أي دولة، مشيدا بالجماهير المصرية التي حضرت مباراة الافتتاح بقوله: «أشكر شركة تذكرتي على تنظيم دخول الجماهير للإستاد.. وهذا بداية عودة الجماهير للدوري المصري».

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن رئيس الكاف أحمد أحمد، أعرب عن إعجابه بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، معتبرا إياه بداية تعاون مشترك مع مصر في مجال الكرة.

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، السابق أن نظام حجز تذاكر بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر ، عبر منظومة " تذكرتى " ، سهل جدا ، و هناك عدد كبير من الجماهير قاموا بالحجز من خلاله ، وحصلوا على " ID " الخاص بكل منهم.

وأضاف إمام في تصريحات سابقة أن منظومة تذكرتى الجديدة التى طرحت مؤخرا لتوزيع وحجز التذاكر لبطولة أمم أفريقيا من خلال الانترنت سهلت الكثير على الجماهير المصرية.

وأشار نجم الزمالك السابق أن فكرة تذكرتى ستتيح للأسر المصرية والعائلات العودة مرة أخرى ، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطنى من المدرجات فى ظل نظام مؤمن كليا.