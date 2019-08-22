تفوق السباحين المصريين.. القماش يحصد ذهبية 200 متر حرة وفريدة عثمان تحقق رقمًا قياسياً في 50 متر فراشة بدورة الألعاب الإفريقية

أحمد أبوعقيل

توج السباحين المصريين رجال وسيدات بعدد كبير من الميداليات الذهبية والفضية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

حيث توج السباح المصري مروان القماش، اليوم الخميس، بذهبية سباق 200 متر حرة في منافسات السباحة للرجال،في زمن قدره دقيقة و49 ثانية و10 جزء من الثانية. بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

كما حصد زميله السباح المصري، ياسين الشماع الميدالية البرونزية في إطار نفس السباق بعدما جاء في المركز الثالث بزمن قدره دقيقة و49 ثانية و40 جزءًا من الثانية.

سيدات

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حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان المركز الأول لتحقق الميدالية الذهبية، في زمن قدره 20 ثانية و64 جزءا من الثانية،لتحقق رقمًا قياسيًا أفريقيًا جديدًا سجل باسمها.فى منافسات السباحة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا فى المغرب.

توجت السباحة المصرية هانيا مورو بالميدالية الذهبية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفازت البطلة المصرية بذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة في المنافسات التي تجرى بكازبلانكا بزمن قدره ٢ دقيقة و٤ ثانية و٣١ جزء من الثانية.

وحلت الجنوب إفزيقية كريستين مونديل في المركز الثاني وخلفها الجزائرية ماجيدا شيبراكا في المركز الثالث.

وسبق لهانيا مورو أن فازت بالأمس بذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة لتحصد ذهبيتها الثانية.