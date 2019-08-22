وليامس وشارابوفا تلتقيان في الدور الأول لفلاشينغ ميدوز

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تستهل الاميركية سيرينا وليامس مشوارها نحو لقب سابع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب "فلاشينغ ميدوز" رابع البطولات الاربع الكبرى، بمواجهة غريمتها الازلية الروسية ماريا شارابوفا في الدور الاول الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل.

وقد سيطرت الاميركية على سجل مواجهاتها مع الروسية حيث حققت الفوز في 19 مناسبة مقابل اثنتين فقط لشارابوفا، آخرها في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2016 حين فازت سيرينا بمجموعتين دون رد.

فيما بلغت شارابوفا الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة 2018 على حساب وليامس، بعد انسحاب الاخيرة بداعي الاصابة قبل بدء المباراة.

وتتطلع سيرينا (37 عامًا) والمصنفة الثامنة عالميًا لمعادلة الرقم القياسي في البطولات الكبرى (24) التي تحمله الاسترالية مارغريت كورت حين تستهل مشوارها في البطولة المقامة على الملاعب الصلبة في ولاية نيويورك.

وكانت قد حلت وليامس وصيفة في آخر ثلاث نهائيات خاضتها في بطولات "غراند سلام"، آخرها الشهر الفائت في بطولة ويمبلدون على يد الرومانية سيمونا هاليب والعام الماضي في نهائي "فلاشينغ ميدوز" الشهير أمام اليابانية ناومي اوساكا الذي شهد مناوشات بين وليامس والحكم البرتغالي كارلوس راموس.

وكان قد أعلن منظمو البطولة أن راموس لن يدير أي مباراة لسيرينا أو شقيقتها فينوس اللتين قد تلتقيان في الدور نصف النهائي، بعدما أوقعتهما القرعة في الجهة عينها الى جانب المصنفة ثانية الاسترالية آشلي بارتي حاملة لقب "رولان غاروس" والمصنفة ثالثة التشيكية كارولينا بليشكوفا.

هذا وتلتقي أوساكا المصنفة أولى عالميًا وحاملة لقب بطولة استراليا المفتوحة 2019 في الدور الاول مع الروسية أنا بلينكوفا المصنفة 93، وقد تواجه في الدور الثالث الاميركية الشابة كوكو غوف ابنة الـ15 عامًا التي أقصت فينوس من الدور الاول لويمبلدون، قبل أن تخرج من دور الـ16 في أولى مشاركاتها في بطولات "غراند سلام".

وقالت أوساكا (21 عاما) التي انسحبت في المجموعة الثالثة من مباراتها في الدور ربع النهائي في دورة سينسيناتي بداعي اصابة في ركبتها اليسرى إنها لا تتوقع مواجهة أي مشاكل في "فلاشينغ ميدوز": "أتطلع قدمًا لهذه التجربة. يعلم الجميع كم أحب (اللعب) هنا."

وتابعت: "تتحسن (ركبتي). فأنا أتعافى بسرعة. أنا هنا وأشعر أنني قادرة على خوض المباريات."

أما فينوس (39 عامًا) حاملة لقب سبع بطولات كبرى بما فيها اثنتان في الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2000 و2001، فتفتتح مشوارها نحو لقب ثامن في البطولات الكبرى أمام الصينية تينغ سايسي.

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- ديوكوفيتش قد يواجه نادال في النهائي -

لدى الرجال، قد يلتقي المصنف الاول وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع السويسري روجيه فيدرر في المربع الذهبي والاسباني رافايل نادال في النهائي وفق ما أسفرت عنه القرعة.

ويستهل ديوكوفيتش (32 عامًا) الذي حقق لقبه السادس عشر في البطولات الكبرى على حساب فيدرر في نهائي ويمبلدون الشهر الفائت، بعد مباراة ماراثونية أهدر فيها السويسري فرصتين لحسمها حملة الدفاع عن لقبه بلقاء الاسباني روبرتو كارباييس المصنف 76.

وقال حامل لقب "فلاشينغ ميدوز" ثلاث مرات (2011، 2015، 2018): "المباراة النهائية في ويمبلدون مع فيدرر كانت ربما واحدة من أفضل مبارتين خضتهما في مسيرتي. احتجت لبعض الوقت لاستيعاب ما حصل".

وأشار الصربي الى أن المباراة الثانية هي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2012 التي تغلب فيها على نادال بخمس مجموعات.

ويتفوق ديوكوفيتش بـ26 فوزا مقابل 22 لفيدرر في المواجهات المباشرة بينهما، كما ويتفوق بـ28 انتصارا مقابل 26 لنادال.

أما نادال وفيدرر اللذان لم يلتقيا أبدًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لن يتواجهان قبل النهائي اذا ما نجح كلاهما في متابعة مشواريهما.

وقد يواجه ديوكوفيتش الذي تغلب على الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في نهائي العام الماضي السويسري الآخر ستانيسلاس فافرينكا في الدور الرابع والروسي دانييل ميدفيديف الذي أقصاه من نصف نهائي دورة سينسيناتي الاسبوع الفائت في ربع النهائي.

وعلّق "نولي" قائلا إن "غالبية اللاعبين يدرسون القرعة. تنظر الى الجهة التي وقعت بها لترى من هناك. يتطلع أكثرية اللاعبين أبعد من الدور الاول الا ان التركيز ينصب على الدور الاول."

هذا ويفتتح فيدرر (38 عامًا) مشواره نحو لقب سادس آخرها عام 2008 أمام متأهل من التصفيات، فيما يلتقي ميدفيديف في الدور الاول مع المصنف 89 الهندي براشنيش غانيزواران.

أما نادال الذي حقق لقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى في "رولان غاروس" هذا العام، فيفتتح طريقه نحو لقب رابع في نيويورك أمام الاسترالي المصنف 61 جون ميلمان.