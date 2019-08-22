العدالة يفرض التعادل على الاهلي بجدة في الجولة الأولى بالدوري السعودي

ملخص مباراة الاهلي والعدالة اليوم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين “دوري محمد بن سلمان” وخلال الجولة الأولى توجد العديد من المباريات الجماهيرية كالعادة، وتلعب مباراة الاهلي والعدالة كثاني مباريات الجولة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر بتوقيت العاصمة السعودية الرياضية على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

المباراة اليوم تذاع حصرياً فضائياً عبر قناة KSA Sports 2 HD، ويعلق على تلك المواجهة المعلق المصري بلال علام، وتبث القناة على القمرين نايل سات وعرب سات، وسيسبق المباراة ويعقبها ستوديو تحليلي، وكان الاهلي الذي يلعب اليوم قد خرج الأسبوع الماضي من دوري أبطال أسيا على يد الهلال بعد الهزيمة بنتجة 4 أهداف لثلاثة في مجموع المباراتين.

مباراة الاهلي والعدالة اليوم

وللعام الثاني على التوالي يسمى الدوري السعودي للمحترفين على أسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولهذا يذاع الدوري بشكل مفتوح وبدون تشفير على القناة الرياضية السعودية ليتابعه الجميع داخل المملكة وخارجها، وسنكون متابعين معكم خلال مباريات دوري هذا العام.

الحضور الجماهيري قليل للغاية حيث لم يتم شراء سوى 2000 تذكرة، ويبدو أن جماهير أهلى جدة لا زالت حزينة للغاية من الخروج الأسيوي ولذلك لم تحضر مباراة اليوم أمام العدالة.

ملخص الاهلي والعدالة