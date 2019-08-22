ملخص مباراة الاهلي والعدالة 1-1 اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم

ملخص مباراة الاهلي والعدالة اليوم في الأسبوع الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث سنفدم مباراة الأهلي ضد العداله في مواجهة مرتقبة من الجميع في أول أيام موسم 2019/2020، الموسم الذي يبدأ مشتعلاً من البداية وسط توقعات بمنافسة قوية على جميع المراكز وعلى اللقب تحديداً بين أكثر من فريقين.

المباراة سوف تكون في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسوف تذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية 2، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، وسط حضور جماهيري من المتوقع متوسط في أولى مباريات الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الموسم الماضي المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين “دوري محمد بن سلمان” ويسعى هذا العام مع الصفقات الجديدة في محاولة المنافسة على اللقب وسط الاعتماد على كلاً من لاعبي الهجوم عمر السومة وجانيني لاعب الرأس الأخضر، ولكن دائماً مشاكل الراقي تأتي في خط الدفاع الذي يعاني منه الفريق خلال السنوات الماضية.

مباراة الاهلي والعدالة