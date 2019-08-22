مران الزمالك.. تأهيل حامد.. إراحة حفني.. وتعليمات فنية من ميتشو للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك، مرانه مساء اليوم الخميس، على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالي ضمن منافسات دور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وعلى هامش المران أدي طارق حامد، لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم ضمن البرنامج الموضوع، لطارق من قبل الجهاز الفني؛ لتجهيزه بشكل مثالي للمرحلة المقبلة.

وخصص كذلك أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، بتخصيص برنامج تأهيل خاص لثلاثي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي؛ حيث تواجد طاهر وثلاثي الحراس بالملعب قبل انطلاق بربع ساعة.

وقسم ميتشو المدير الفني للفريق لاعبي الفريق الي مجموعتين لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية.

وأدت كل مجموعه تقسيمة في جزء صغير بالملعب؛ حيث قاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبد العزيز، أحمد عبد الرؤوف مجموعة أخرى.

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وحرص المدير الفني، خلال المران على إيقاف التقسيمة؛ لمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين

وغاب الثنائي خالد بوطيب ومصطفى فتحي عن التدريبات للإصابة حيث يتواجد الأول في فرنسا للفحص الطبي في حين سيسافر فتحي إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، بينما حصل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي.

وفضّل الجهاز الفني أداء اللاعب لبرنامج تأهيلي بجمانيزيوم النادي وعدم خوضه التدريبات الجماعية؛ لتجهيزه بشكل أفضل والوصول به إلى أعلى مستوى.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض المران غدًا في الخامسة مساء على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب.

ويغادر الفريق عقب المران متوجهًا الي الإسكندرية للانتظام بمعسكر مغلق استعدادا لمواجهه بطل الصومال السبت المقبل على ملعب برج العرب، في اياب دور ال 64 التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.