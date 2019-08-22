محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط لكرة القدم تفاضل في الوقت الحالي بين المدرسة البرتغالية، أو الألمانية من أجل اختيار المدير الفني الجديد للفريق، مع استشارة البرتغالي مانويل جوزيه في الأمر.
وقال مصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الخميس أن المفاضلة حاليًا داخل لجنة التخطيط بين المدرسة البرتغالية والألمانية في التدريب.
وأوضح المصدر ذاته أن الأهلي يستشير المدير الفني السابق للفريق مانويل جوزيه فيما يخص الأسماء المطروحة من المدرسة البرتغالية.
وأقال الأهلي المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز بالخسارة بهدف نظيف.
ويتولى محمد يوسف المدرب العام الساق للفريق منصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الأهلي يفاضل بين الألماني والبرتغالي لاختيار المدرب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.