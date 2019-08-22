مصدر: الأهلي يفاضل بين الألماني والبرتغالي لاختيار المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط لكرة القدم تفاضل في الوقت الحالي بين المدرسة البرتغالية، أو الألمانية من أجل اختيار المدير الفني الجديد للفريق، مع استشارة البرتغالي مانويل جوزيه في الأمر.

وقال مصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الخميس أن المفاضلة حاليًا داخل لجنة التخطيط بين المدرسة البرتغالية والألمانية في التدريب.

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وأوضح المصدر ذاته أن الأهلي يستشير المدير الفني السابق للفريق مانويل جوزيه فيما يخص الأسماء المطروحة من المدرسة البرتغالية.

وأقال الأهلي المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز بالخسارة بهدف نظيف.

ويتولى محمد يوسف المدرب العام الساق للفريق منصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني القادم.