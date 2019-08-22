قائمة الأهلي أمام اطلع بره.. معلول وأزارو على رأس 8 مستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة اطلع بره في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدًا الجمعة.
وشهدت القائمة على غياب شريف إكرامي، وليد سليمان، علي معلول، رمضان صبحي، وليد أزارو، محمد هاني للإصابة، إضافة إلى غياب مروان محسن لعدم الجاهزية.
وخرج صالح جمعة من قائمة الفريق لأسباب فنية، ليدخل الفريق معسكر ليلة المباراة بـ18 لاعبًا فقط.
وتكونت القائمة من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي.
خط الدفاع: محمود وحيد، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف.
خط الوسط: حمدي فتحي، وحسام عاشور، وأليو ديانج، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وجيرالدو.
الهجوم: صلاح محسن، وجونيور أجايى.
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