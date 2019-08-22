أجوجو.. السيرة أطول من العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

29 أكتوبر 2017

"فجأة جلست ولم أعد قادرًا على التفكير أو التحدث، كنت في عالم أخر قبل أن يتم نقلي إلى أحد المستشفيات؛ حيث اكتشف الأطباء وجود جلطة دموية في دماغي".. أجوجو تحدث في حوار أكسبه تعاطفًا كبيرًا أجرته مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

22 أغسطس 2019

وفاة جونيور أجوجو، مُهاجم منتخب غانا بعد إتمامه عامه الـ 40 بـ 21 يومًا خلال تواجده في العاصمة البريطانية، لندن؛ حيث ترعاه والدته.

في مطلع أغسطس لعام 1979 وُلد جونيور أجوجو في العاصمة الغانية، إكرا؛ حيث احترف الكرة بصفوف فريق شيفيلد وينزداي الإنجليزي الذي صعده موسم 97/98 للفريق الأول.

ولكن لم يشهد أجوجو استقرارًا في إنجلترا؛ حيث تنقل على سبيل الإعارة من فريقه شيفيلد إلى عدة أندية مثل: أولدهام أثليتيك، تشستر، تشيسترفيلد ولينكولن قبل أن يرحل بصورة نهائية لصفوف فريقه شيكاغو فاير الأمريكي.

وفي الدوري الأمريكي تنقل أيضًا أجوجو بين أندية: كولورادو رابيدز وسان هوزيه قبل أن يعود لانجلترا مرة أخرى في شتاء موسم 01/02؛ حيث انضم لصفوف بارنت ثلم لبريستول روفرز موسم 03/04 وبعده نوتينغهام فورست في موسم 06/07.

أجوجو تألق رفقة فريقه نوتينغهام مما جعله يحجز مقعدًا أساسيًا هذه المرة بصفوف منتخب بلاده، غانا؛ حيث ظهر بصورة مميزة خلال فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا 2008؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

الزمالك المصري قرر الدخول في مفاوضات مع فريقه الإنجليزي لضمه وبالفعل حصل في الحصول على توقيعه في صفقة تخطت المليون يورو في 2008.

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ولكن اللاعب الغاني لم يُقدم ما كان منتظرًا منه لجماهير القلعة البيضاء؛ حيث شارك بالقميص الأبيض في موسم 08/09 بـ 16 مباراة بمعدل: 11 مباراة في الدوري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا لزملائه، 4 مباريات بدوري أبطال أفريقيا؛ حيث سجل هدفًا ومباراة أخرى في بطولة السوبر المصري.

أجوجو لم يُكمل عقده مع الزمالك ورحل بعد شكوته للقلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتأخر دفع مستحقاته.

رحل بعدها اللاعب الغاني عن مصر لينضم بعد فترة لصفوف أبولون ايماسول القبرصي ثم هيبرنيان الأسكتلندي؛ حيث اعتزل موسم 11/12.

أجوجو خلال مسيرته شارك في 214 مباراة؛ حيث سجل 67 هدفًا وصنع 16 لزملائه، بينما شارك بقميص غانا في 27 مباراة؛ حيث سجل 12 هدفًا.

وهي المسيرة التي قد لا تكون مؤثرة بالنسبة للمهاجم الغاني ولكنها أكسبته تعاطفًا أكبر منها سواء عند حوار بي بي سي معه أو عند وفاته اليوم الخميس 22 أغسطس.

"أرقد في سلام يا جونيور، لقد حزن نادي نوتينغهام لسماع نبأ وفاة مهاجمه السابق جونيور أجوجو"

"أرقد في سلام يا أجوجو، أسطورة النادي سجل 41 هدفا في 126 مباراة. تعازينا لأسرته والأصدقاء في هذا الوقت”.. نادي بريستول روفرز ينعي لاعبه الأسبق.

وكذلك نعاه ناديي الزمالك و شيفيلد وينزداي على حسباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.