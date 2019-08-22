ماذا قال ميتشو عن مفاوضات النادي الأهلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت: رد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على الأنباء التي ربطت بينه وبين النادي الأهلي. وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقتٍ سابق إن الأهلي تفاوض مع ميتشو من أجل تدريبه. ورد ميتشو من خلال تصريحات لمصراوي عن مفاوضاته مع النادي الأهلي قائلا: "الزمالك في دمي، أنا مشجع للزمالك قبل أن أكون مدرب، أبذل كل جهدي من أجل تحقيق أماني الجماهير ورئيس النادي مرتضى منصور." وسيقود ميتشو الزمالك خلفًا لخالد جلال والذي رحل الشهر الماضي بعد خسارة الدوري.

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