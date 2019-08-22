خطاب رسمي.. إحتجاج الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري ضد قرار فيفا

أكد محمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة من قبل إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم والتي إنعقدت في جلستها بتاريخ 21 أغسطس لسنة 2019 أن اللجنة المفوضة قد أرسلت خطاباً الى الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أبدى من خلاله إندهاش الجمعية العمومية من ما قام به الإتحاد الدولي لكرة القدم متخطياً كافة اللوائح في تعيين لجنة مشكلة من قِبله لم توافق عليها الجمعية العمومية أو تعلم عنها شيئاً ، كما أن المادتين التي تم الإستناد عليهم من قِبل الإتحاد الدولي لكرة القدم بلائحة النظام الأساسي بالإتحاد الدولي لكرة القدم لا تتطابق مع الأحداث التي حدثت في الكرة المصرية والإتحاد المصري لكرة القدم. كما أرسلت اللجنة المفوضة خطاباً الى اللجنة الأوليمبية المصرية تطالب فيه ما جاء في محضر إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم وهو إيقاف التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من قِبل الإتحاد الدولي لكرة القدم ، ودعوة الجمعية العمومية الى إجتماع طارئ من ضمن جدول أعماله مجموعة من التعديلات على لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم ، كما طالبت بتشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون الإتحاد المصري لكرة القدم أو الفصل في عملية إجراء الإنتخابات. كما طالبت اللجنة المفوضة تدخل اللجنة الأوليمبية بإيقاف عمل اللجنة المشكلة لحين الفصل في النزاع بين الجمعية العمومية والإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سواء في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية أو بالمحكمة الرياضية الدولية.