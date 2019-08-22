أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي “قفشة”، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي.
وضمت قائمة المستبعدين كلا من :-
شريف إكرامي وعلي معلول ومحمد هاني وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو ومروان محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر يضم الصفقات الجديدة ويستبعد النجوم.. محمد يوسف يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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