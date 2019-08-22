خبر سار بشأن نجم وسط الأهلي قبل لقاء أطلع برة

شارك محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في جزء من التدريبات الجماعية للكرة وذلك على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
كما شارك لاعب وسط الأهلي في فقرتي العرضيات والتصويب والتي خصصها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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