مدرب الأهلي يمنح أحمد الشيخ تعليمات خاصة قبل مواجهة أطلع برة

حرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة مساعده سامي قمصان على منح أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر تعليمات خاصة على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام الثنائي يوسف وقمصان بمنح الشيخ تعليمات فنية خاصة خلال المران لتنفيذها استعدادًا لمباراة الغد أمام فريق إطلع بره.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.