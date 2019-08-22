الزمالك يعلن طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عن طرح تذاكر مباراة العودة للفريق الأول لكرة القدم أمام ديكاداها الصومالي في دور ال 64 التمهيدي لدوري أبطال افريقيا ، غد الجمعة بداية من الساعة التاسعة صباحا الى التاسعة مساء في ممر الملك فاروق بشارع جامعه الدول العربية . بداية من الساعة التاسعة صباحا الى التاسعة مساء في ممر الملك فاروق بشارع جامعه الدول العربية . كما كشف رئيس الزمالك ، بانه ايضا سوف يتم طرح التذاكر في الاسكندرية غد الجمعه من التاسعة صباحا الى التاسعة مساء ، وكذلك يوم السبت في نادي سموحة . وطلب مرتضي منصور ، من جماهير الزمالك الذهاب لملعب برج العرب لمتابعة مباراة الفريق ومساندة اللاعبين والجهاز الفني سوف يتم طرح التذاكر في الاسكندرية غد الجمعه من التاسعة صباحا الى التاسعة مساء ، وكذلك يوم السبت في نادي سموحة . وطلب مرتضي منصور ، من جماهير الزمالك الذهاب لملعب برج العرب لمتابعة مباراة الفريق ومساندة اللاعبين والجهاز الفني

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