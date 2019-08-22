الصراع يشتعل بين حسن شحاتة والبدري لتدريب منتخب مصر

شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة في ملف الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر والذي يشهد صراعًا بين الثنائي حسن شحاتة مدرب الفراعنة السابق وحسام البدري مدرب الأهلي السابق .

وأكدت المصار أن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت

قيادة حسن شحاتة سيضم كلا من: حسن شحاته مديرًا فنيًا ، حمادة صدقى مدربًا عامًا ، محمد شوقى مدرب ، عصام الحضرى مدرب حراس ".

وذكرت التقارير أن الجهاز الفني للمدرب حسام البدري سيضم كلا من طارق مصطفى وأحمد أيوب كمعاونين كما دخل عصام الحضري دائرة المرشحين بقوة لتولي مهمة تدريب حراس المرمى .

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تطورات كبيرة في هذا الملف الذي سيكون حاسمًا لهوية الجهاز الفني الجديد لمنتخب الفرعنة .