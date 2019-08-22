اليكسيس سانشيز يغادر إلي إيطاليا والانتر يعلن عن الصفقة خلال ساعات

يستعد التشيلى اليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، للسفر إلى مدينة ميلانو الإيطالية، لحسم صفقة انتقاله إلى انتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.
وأكدت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن إنتر ميلان سيعلن عن التعاقد مع سانشيز خلال الساعات القادمة، لتدعيمصفوف الفريق في الموسم الجديد.
وكان سانشيز تغيب عن مران مانشستر يونايتد اليوم الخميس، وذلك لتوجهه للسفارة الإيطالية لاستخراج تأشيرة السفر.
وأبلغ أليكسيس سانشيز إنتر ميلان برغبته فى ارتداء القميص رقم 7ضمن بنود الاتفاق بين الطرفين، وهو القميص الذى ارتداه بعض أساطير النادى مثل فرانشيسكو موريرو ولويس فيجو، وفقاً لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو".
وكان سانشيز له تجربة فى الدوري الإيطالي، فى الفترة من 2008 حتى 2011، مع فريق أودينيزي، قبل أن ينتقل إلى برشلونة فى صفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون يورو.
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