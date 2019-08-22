أهلي جدة يتعادل مع العدالة بالدوري السعودي

حسم التعادل الايجابي مواجهة الاهلي السعودي امام نظيره العدالة بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس علي استاد مدينةالمالك عبد الله ضمن الجولة الاول من الدوري السعودي مدينةالمالك عبد الله ضمن الجولة الاول من الدوري السعودي سجل اهدف اللقاء دانييل أليكسيتش في الدقيقة 49 للنادي الاهلي، وتعادل اليو سيسيه في الدقيقة 88 للعدالة. 49 للنادي الاهلي، وتعادل اليو سيسيه في الدقيقة 88 للعدالة. بهذه النتيجه يحصد العدالة النقطة الاول يحتل بها المركز الثاني بينما حصد الاهلي النقطة الاول يحتل بها المركز الثالث.

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