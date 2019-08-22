رجال وسيدات السلة 3×3 يتأهلون لدور الثمانية بدورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب كرة السلة 3×3 رجال وسيدات للدور الثاني في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في مدينة الرابط المغربية .
تأهل منتخب الرجال أول المجموعة بعد الفوز اليوم في ثلاث مباريات على كلا من مدغشقر بنتيجة 22-18 ثم الفوز على كينيابنتيجة 21-16 ، ثم الفوز على غينيا الإستوائية بنتيجة 21-7 .
وكان منتخب الرجال فاز أمس على المغرب بنتيجة 19-15.
بينما تأهل منتخب السيدات كثاني المجموعة بعدما خسر اليوم من الكونغو الديمقراطية بنتيجة18-15 ، حيث فاز أمس على غينيا الإستوائية بنتيجة 17-4 .
يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير ، بينما يمثل منتخب السيدات فرح عمرو وندى جاسر رياض ورنا محمود ومرام أحمد ويقود منتخب السيدات المدير الفني هيثم صفا .
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