رجال وسيدات السلة 3×3 يتأهلون لدور الثمانية بدورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب كرة السلة 3×3 رجال وسيدات للدور الثاني في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في مدينة الرابط المغربية .

تأهل منتخب الرجال أول المجموعة بعد الفوز اليوم في ثلاث مباريات على كلا من مدغشقر بنتيجة 22-18 ثم الفوز على كينيا

بنتيجة 21-16 ، ثم الفوز على غينيا الإستوائية بنتيجة 21-7 .

وكان منتخب الرجال فاز أمس على المغرب بنتيجة 19-15.

بينما تأهل منتخب السيدات كثاني المجموعة بعدما خسر اليوم من الكونغو الديمقراطية بنتيجة

18-15 ، حيث فاز أمس على غينيا الإستوائية بنتيجة 17-4 .

يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير ، بينما يمثل منتخب السيدات فرح عمرو وندى جاسر رياض ورنا محمود ومرام أحمد ويقود منتخب السيدات المدير الفني هيثم صفا .