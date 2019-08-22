معاذ نبيل يحرز فضية التايكوندو بالألعاب الإفريقية

فاز معاذ نبيل لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو بالميدالية الفضية في منافسات وزن -٥٤ كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أغسطس بالمغرب. بالمغرب. و أحرز نبيل الميدالية الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام لاعب تونس خليل جندوبي. و كان معاذ قد فاز في مباراة ربع النهائي على لاعب مالي دريسا كوليبالي بنتيجة ٢٤-٣. ثم فاز في مباراة نصف النهائي على لاعب اثيوبيا توفا ديمسي بنتيجة ١٨-٥. في مباراة ربع النهائي على لاعب مالي دريسا كوليبالي بنتيجة ٢٤-٣. ثم فاز في مباراة نصف النهائي على لاعب اثيوبيا توفا ديمسي بنتيجة ١٨-٥. و تقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

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