رسميًا.. إقالة المدير الفني لنادي اندرلخت البلجيكي

أعلن نادي اندرلخت البلجيكي اليوم الخميس عن إقالة المدير الفني فينسينت كومباني، خاصة في ظل البداية غير المرضية للفريق في بداية الموسم الجديد من الدوري البلجيكي.
وأصدرت إدارة اندرلخت قرارا بإعفاء كومباني من التدريب والاكتفاء به كلاعب فقط، خاصة
بعد خوضه 4 مباريات بالدوري خسر خلالها في مباراتين وتعادل في مثلهما، ليصل للمركزال13 من ترتيب جدول الدوري.
وسبق أن رحل كومباني عن مانشستر سيتى الإنجليزي مقررا العودة لاندرلخت كلاعب أو مدرب قبل إقالته، وقد قام بتدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات أبرزها سمير نصري زميله في السيتي.
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