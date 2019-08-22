ميسون تفوز بذهبية تحت ٧٣ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

توجت البطلة المصرية ميسون طلبة بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو بإطار دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وفازت ميسون طلبة بذهبية وزن تحت ٧٣ كجم على منافستها التونسية أماني ليوني، لتضيف بطلة التايكوندو ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية في الألعاب الإفريقية. البعثة المصرية في الألعاب الإفريقية. وجاءت المباراة قوية على الصالة المغطاة بمركب مولاي عبد الله بمدينة الرباط حيث انتهت بنتيجة ٧-٣ لصالح بطلة مصر.

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