ريال مدريد يطلب من الوكلاء جلب لاعب مخضرم في هذا المركز!

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استعاد ريال مدريد نشاطه في الميركاتو الصيفي هذا الأسبوع بفتح باب المفاوضات الجادة مع باريس سان جيرمان لضم النجم البرازيلي نيمار جونيور، قبل أن يطلب النادي من عدة وكلاء، البحث عن حارس مرمي مُخضرم يَقبل لعب دور الحارس البديل للدولي البلجيكي “تيبو كورتوا” قبل يوم 2 سبتمبر المقبل.

وتصاعدت أنباء عن قرب رحيل الحارس “كيلور نافاس” عن سانتياجو برنابيو، حيث قدم الدولي الكوستاريكي طلب رسمي بالرحيل قبل غلق السوق الصيفي.

وقالت صحيفة ماركا “نافاس طلب الرحيل ويبدو أنه مُصر على ذلك، وريال مدريد يبدأ البحث الجاد عن حارس مرمى ذو خبرة قبل غلق الميركاتو الصيفي بعد أسبوعين”.

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وأضافت “يبدو أن نافاس مُتمسك بقراره أكثر من أي وقت مضى، حيث يبحث عن مركز أساسي خارج ريال مدريد، وباريس سان جيرمان أفضل وجهة بالنسبة له، وكل شيء يشير إلى أن مستقبله في باريس”.

وتابعت “فريق المدرب الألماني توماس توخيل يبحث طوال الصيف عن حارس مرمى يُنافس الحارس آريولا على الرقم 1، ويعتقد توخيل أنه يحتاج لحارس ذو خبرة وكفاءة مثل نافاس للمنافسة عل لقب دوري أبطال أوروبا، اللقب المطلوب بقوة في قطر (ملاك باريس)”.

ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع حارس مرمى يرضى بالجلوس على دكة البدلاء، والمشاركة في مباريات كأس ملك إسبانيا، ويكون بديلاً مميزًا لتيبو كورتوا في حال عاودته الإصابة خلال الموسم.

ويبحث زيدان عن شخص يمكنه القيام بنفس الدور الذي لعبه حارس فياريال وإشبيلية وميلان الأسبق “دييجو لوبيز” أثناء فترة المدرب جوزيه مورينيو مع النادي الملكي.

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خلفاء نافاس

دخل حارس مرمى فياريال وبرشلونة ونابولي الأسبق “بيبي رينا” الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ضمن قائمة الحراس المُرشح انضمام أحدهم إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وتنطبق على بيبي رينا المواصفات التي يبحث عنها ريال مدريد، حيث لعب الفترة الماضية كحارس بديل مع العملاق الإيطالي ميلان، وشارك في بعض المباريات كبديل للحارس الأول “جانلويجي دوناروما”.

وإذا رفض رينا، بحجة الوفاء لفريق طفولته “برشلونة”، فقد يتجه ريال مدريد نحو مفاوضة حارس مرمى مانشستر سيتي السابق والحارس الحالي لتشيلسي “ويلي كاباييرو”.

ويُعد كاباييرو من أبرز الأسماء المُرشحة لخلافة نافاس، حيث يتمتع بخبرات طويلة ويبلغ من العمر 37 عامًا، ويقوم بعمل جيد عندما يتم اختياره للعب بدلاً من الحارس الأساسي “كيبا آريزابالاجا” في ستامفورد بريدج.

ويتمتع كاباييرو بتجربة جيدة في الدوري الإسباني، إذ سبق له الدفاع عن ألوان نادي ملقة.

ويأتي من بعد رينا وكاباييرو في قائمة الحراس المرشحين لخلافة نافاس، كل من الهولندي مارتن ستيكلينبرج والسويسري دييجو بيناليو.

وألمحت صحيفة ماركا خلال تقريرها إلى أن باريس سان جيرمان كان قد توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع كيلور نافاس في شهر مايو الماضي قامت إدارة الريال بتعطيله لتمسكها بالحصول على مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عنه.

كما أن رحيل المدير الرياضي لباريس “أنتيرو هينريكي” أدى إلى توقف المفاوضات بشكل كامل.