لا علاقة للإنتر بغياب أليكسيس سانشيز عن تدريبات مانشستر يونايتد

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أثار تغيب المهاجم الدولي التشيلي “أليكسيس سانشيز” عن المشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد اليوم الخميس تساؤلات وسائل الإعلام البريطانية والإيطالية الذين تكهنوا بقُرب رحيله عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف وانتقاله إلى الإنتر الإيطالي.

وانتشرت أنباء حول توصل أليكسيس لاتفاق مبدئي مع إدارة الإنتر، بالانضمام على سبيل الإعارة لمدة موسم والحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، على أن يتحمل مانشستر يونايتد 70٪ من الراتب مقابل 30٪ يتحملهم الإنتر.

لكن الغياب المفاجيء لأليكسيس عن التدريبات اليوم، لم يكن له أي علاقة بقرب انضمامه لصفوف الإنتر أو سفره إلى إيطاليا، بل كان له علاقة مباشرة بمنتخب بلاده.

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وتواجد أليكسيس في السفارة الأمريكية في الصباح لاستخراج تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتحضر تشيلي لمواجهة الأرجنتين في مباراة ودية بمدينة لوس أنجلوس مطلع الشهر المقبل، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكانت السلطات الأمريكية سبق ومنعت أليكسيس سانشيز من دخول أراضيها بسبب القوانين الصارمة في أمريكا والتي تحظر دخول أي شخص أدين بالتهرب الضريبي من قبل، وهذا ما حدث مع اللاعب الأسبق لأودينيزي وآرسنال أثناء فترته مع برشلونة.

وتدخلت إدارة مانشستر يونايتد لمساعدة أليكسيس من أجل الحصول على رخصة استثنائية لاستكمال المرحلة التحضيرية للموسم الكروي الجديد مع باقي زملائه آنذاك.

مع ذلك، من المحتمل استبعاد أليكسيس سانشيز عن تشكيلة الشياطين الحمر في مباراة يوم السبت أمام كريستال بالاس، ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج، والمقرر لها على مسرح الأحلام أولد ترافورد.