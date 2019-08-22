اونلاين | PLUS بلس: مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر Dawri shoot كورة ستار رابط سريع النصر ضد ضمك الاسطورة GOAL LIVE

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مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين في البطولة التي يطلق عليها بطولة كاس الأمير محمد بن سلمان yalla shoot مباراة اليوم في البطولة السعودية وتحديدا في الجولة الأولى على ملعب الجوهرة المشعة.

يلا شوت مباشر مباراة اهلي جدة السعودي ضد العدالة بدون تقطيع الأسطورة جودة عالية في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء اليوم وهذا سيكون بتوقيت العاصمة المصرية بث مباشر مباراة الأهلي اليوم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام العدالة:

في حراسة المرمى: محمد العويس

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في خط الدفاع: حسين عبدالغني - محمد آل فتيل - زوكانوفيتش - عبدالله تارمين

في خط الوسط: سلمان المؤشر - سوسزا - علي الأسمر - عبدالفتاح عسيري

في خط الهجوم: دجانيني تافاريس - دانييل أليكسيتش

يلا شوت مشاهدة مباراة اليوم بين الأهلي والعدالة في إطار منافسات الاسبوع الاول من مسابقات الدوري السعودي للمحترفين لحظة بلحظة عبر القناة السعودية الرياضية بدون تقطيع وبجودة عالية.